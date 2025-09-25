Д жефри Епстийн е работил с ЦРУ , според бивш служител на Министерството на правосъдието, разкрива Radar Online.

Твърди се, че покойният сексуален престъпник е бил защитен от правосъдието, докато е работил за агенцията.

Глен Прагер, за когото се смята, че преди това е работил с Министерството на правосъдието, е заявил пред основателя на Project Veritas Джеймс О'Кийф, че „Министерството на правосъдието не е искало да преследва Епстийн, защото той е ценен актив за Съединените щати и Израел. Все още не се говори за това, но скоро ще стане ясно, че той е бил информатор на ЦРУ“.

Министерството на правосъдието обаче бързо реагира на шокиращото твърдение и заяви в изявление до О'Кийф: „Това лице е работило в Министерството на правосъдието като програмен анализатор преди повече от петнадесет години. Той няма разбиране или достъп до основните факти в това разследване. Неговите твърдения не следва да се считат за точни“.