Л еговището на покойния педофил Джефри Епстийн в Палм Бийч е било украсено с огромна колекция от рамкирани снимки, показващи голи жени и срещи на престъпника с известни личности, според появили се отново полицейски кадри.

Вътрешният поглед към жилището на Епстийн във Флорида беше включен във видеоклипове, публикувани във вторник от Комисията по надзор на Камарата на представителите, като част от 33 295-страничен сборник с документи от файлове, предоставени от Министерството на правосъдието, предава New York Post.

Ладрите, записани през 2005 г., показващи дома на педофила, са част от разследване на твърдения, че финансистът е малтретирал 14-годишно момиче. Имението е пълно със снимки на жени, много от които изглеждат голи, поставени в рамки в бани, коридори, личния му фитнес зал и няколко офиса. В целия дом са разположени над дузина снимки на неговата партньорка в престъплението и от време на време любовница Гилейн Максуел, включително една, на която тя лежи гола на плажа.

Забележително е, че има снимки на Епстийн и Максуел с папа Йоан Павел II и с легендарния кубински лидер Фидел Кастро.

Максуел потвърди, че тези срещи на високо ниво са се провели през 2002 или 2003 г. по време на интервюто си с представители на Министерството на правосъдието на САЩ, публикувано миналия месец.

Осъдената трафикантка на хора разкри, че е пътувала до Куба с Епстийн и бившия колумбийски президент Андрес Пастрана, с които твърди, че се е срещнала „в кръчма в Дъблин“.

Максуел, пилот на хеликоптер, разкри, че е пътувала с Пастрана до Колумбия, за да управлява хеликоптер Blackhawk.

