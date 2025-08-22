С илно земетресение удари до Дунав.

Епицентърът на удара се е намирал на около 70 километра от Дробета Турну Северин, който се намира точно на Дунав, на север от Видин.

Хипоцентърът на земетресението, според данни на EMSC, се намира на дълбочина приблизително 13 километра под повърхността на земята, около обяд в петък.

Все още няма съобщения за материални щети или пострадали.

Граждани свидетелстват, че земетресението е било усетено значително.

„Беше за кратко, но е имало силен тътен“, „Разтресе се добре“, „Всичко се разтресе в офиса“, свидетелстват румънски граждани.

Според живущи в района на Видинско, трусът е усетен по високите етажи на жилища в град Видин.

Земетресението, което е ударило района около град Тургу Жиу в Румъния, е било усетено в северната част на страната, както и в Сърбия.