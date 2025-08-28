С трелецът в училище в Минеаполис Робин Уестман е транссексуална жена, чиято майка е работила в учебното заведение, където загинаха две деца.

В публикувано в YouTube видео, стрелецът обясни как се е „чувствала добре“ след като е извършил „опустошителна трагедия“ в католическото училище „Благовещение“. Малко след това каналът му беше спрян.

Уестман показа и пълнител за пушка с надпис „За децата, хахахахахаха“.

Съдебните документи, до които Daily Mail успя да се добере, показват, че Уестман преди това е била известна като Робърт, след като е подала петиция за промяна на името си през 2019 г.

Според документите, подадени в окръг Дакота, Минесота , Уестман е поискала от съда да промени името ѝ на Робин. Майката й, Мери, подписва заявлението за промяна на името, тъй като по това време е била непълнолетна. Петицията е одобрена по-късно през януари 2020 г., в нея се добавя, че Уестман: „Се идентифицира като жена и иска името ѝ да отразява тази идентификация“.

🚨 BREAKING: MINNEAPOLIS CHURCH SHOOTER CONFIRMED TO BE TRANS IDENTIFYING MAN, ROBIN WESTMAN 🇺🇸



MULTIPLE EERIE VIDEOS HAVE ALSO SURFACED INCLUDING THIS ONE OF A MANIFESTO 😲



IS IT TIME TO RECOGNIZE GENDER DYSPHORIA AS A MENTAL ILLNESS AGAIN? pic.twitter.com/rtHCzfSqwV — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) August 27, 2025

Оттогава се оказа, че майка ѝ е била служител в училището, преди да се пенсионира през 2021 г.

Съдебните разписки показват, че семейството ѝ е платило 311 долара такси, за да бъде променено името ѝ на Робин.

Но Робин изглеждаше объркана относно пола си. „Не искам да се обличам момичешки през цялото време, но предполагам, че понякога наистина ми харесва. Знам, че не съм жена, но определено не се чувствам като мъж“, пише тя.

В сряда сутринта Уестман стреля през витражи по децата, седнали на пейките в църквата на католическото училище „Благовещение“, преди да насочи пистолета към себе си.

Две деца на осем и десет години са били убити при нападението, а най-малко 17 други жертви - 14 деца и трима възрастни - са били ранени, според властите.

Уестман е бил въоръжен с три оръжия - пушка, ловна пушка и пистолет, съобщи полицията. Всички те са били използвани при нападението и са закупени законно.

Вече изтрит акаунт в YouTube , за който се смята, че принадлежи на Уестман, сподели нещо, което изглеждаше като манифест, само часове преди стрелбата.

„Чувствам се добре относно нападението. Струва ми се като добра комбинация от лесна атака и опустошителна трагедия и искам да направя повече проучвания. Имам притеснения относно намирането на достатъчно голяма група. Искам да избегна родители“, пишеше на една страница от бележката му.

Други клипове, публикувани в акаунта в YouTube, показват части от оръжие, полуавтоматична пушка и ловна пушка. Върху частите от оръжието са написани имената на други стрелци. Една от частите има послание, насочено към президента Доналд Тръмп, с призив за убийството му.