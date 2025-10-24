З авършено тайно на 23 октомври, унищожаването от Доналд Тръмп на източното крило на Белия дом, за да построи бална зала за 300 милиона долара, предизвиква гнева и недоумението на защитниците на културното наследство, както и на избраните демократи.

ПЪЛНА ПРОМЯНА: Тръмп събаря цялото Източно крило на Белия дом!

За милиони американци това беше най-познатата сграда на американската демокрация.

BREAKING - A 2010 CNN clip of Obama’s $376 million White House renovation, fully funded by taxpayers unlike President Trump’s $250 million ballroom he’s paying for himself, is going viral as viewers call out Democrat hypocrisy and fake outrage.pic.twitter.com/EDkMISv5ic — Right Angle News Network (@Rightanglenews) October 23, 2025

Място на екскурзиите в Белия дом, офисите на първите дами от почти половин век, източната част на „Къщата на народа“ беше напълно разрушена в четвъртък, 24 октомври, по заповед на Доналд Тръмп, след 123 години лоялна служба, което предизвика възмущение сред част от политическата класа и защитниците на културното наследство.

Шокът е още по-голям във Вашингтон, тъй като американският президент обеща през лятото да не пипа сградата.

Do you support President Trump's plan to build a privately funded big beautiful ballroom at the White House?



🇺🇸Yes or No pic.twitter.com/0tIUc9ByGI — ᴺᵉʷˢ Ivanka Trump 🇺🇸🦅 (@IvankaNews_) October 23, 2025

Неговият проект за бална зала за 300 милиона долара трябваше да бъде само допълнение, припомня Франс24.

Напротив, не само източното крило изчезна, но и коридорът, който води до него, известен като източната колонада.

Just so we’re clear, the past 48 hours of Democrat meltdowns that Donald Trump is “destroying The White House” have been over construction done on the area in the yellow box: pic.twitter.com/YSE2WbdE5g — ALX 🇺🇸 (@alx) October 22, 2025

„Плановете се промениха, когато президентът изслуша съветите на архитектите и строителните фирми“, обясни говорителката на Белия дом Каролин Лийвит.

Предвид бурната реакция, предизвикана от това бързо разрушение, администрацията на Тръмп припомни, че президентът не е първият, който предприема подобни „ремонти“.

През годините много от бившите обитатели на Белия дом са извършвали ремонти: Удроу Уилсън е премахнал градината, за да създаде розова градина, Ричард Никсън е разрушил вътрешния басейн, за да го превърне в зала за пресконференции. Барак Обама превърна тенис корта в баскетболно игрище и добави зеленчукова градина.

Въпреки това, строежът, желан от бившия магнат в областта на недвижимите имоти, е най-големият от десетилетия насам. Той предвижда нова сграда с площ от 8400 квадратни метра, което е почти два пъти по-голямо от самият Бял дом, и може да побере до 1000 гости.

Застъпниците на проекта твърдят, че тази мащабна трансформация е необходима поради теснотата на настоящата приемна зала. Тъй като тя може да побере само 200 души, последните администрации са били принудени да добавят палатка и преносими тоалетни на открито по време на официални вечери.

„Ние признаваме полезността на по-голямо пространство за срещи, но сме дълбоко загрижени от факта, че масата и височината на предложената нова сграда рискуват да доминират над самият Бял дом и да нарушат трайно класическото, внимателно проучено равновесие на Белия дом с двете му по-малки и по-ниски крила на изток и запад“, изразява загрижеността си в писмо Карол Куилън, председател и главен изпълнителен директор на National Trust for Historic Preservation, основната организация, посветена на опазването на американското културно наследство.

Построено през 1902 г. по време на администрацията на Теодор Рузвелт, за да посреща гостите, пристигащи с карета, и реновирано през 1940 г. по време на президентството на Франклин Д. Рузвелт, източното крило придобива все по-голямо значение с разрастването на екипите на първите дами, които се занимават със социални и културни инициативи. Бившата първа дама Хилари Клинтън не пропусна да разкритикува своя републикански съперник: „Това не е неговият дом. Това е вашият дом. И той го разрушава“, написа бившата кандидатка за президент в публикация в X, която е видяна 29 милиона пъти.

В сградата се намираха и калиграфите, натоварени с изготвянето на поканите за официалните вечери. Посетителите, които бяха 6000 на ден, можеха да видят и домашните любимци на президентите, като котката Уилоу на семейство Байдън или кучето Бо на семейство Обама. Източната колонада приютяваше прожекционна зала с 42 места, където президентите можеха да гледат ексклузивно филми преди излизането им на екран или да гледат Супербоул в компанията на своята охрана.

Под сградата се намира подземен бункер, построен тайно след атаката над Пърл Харбър и влизането на САЩ във войната през 1941 г. Днес известен като Президентски център за извънредни ситуации, той е директно достъпен за президента от западното крило и Овалния кабинет чрез мрежа от тунели. Той е бил използван от членове на кабинета на президента Джордж У. Буш и неговия вицепрезидент Дик Чейни след атентатите от 11 септември 2001 г., както и от президента Тръмп по време на протестите във Вашингтон след смъртта на Джордж Флойд през 2020 г.

В сравнение със суматохата, която цари в „Западното крило“ – името на сградата, в която се намират кабинетите на президента на САЩ, източното крило е известно със своята тишина.

„Беше истинска глътка свеж въздух в сравнение със западното крило“, споделя с нотка носталгия пред в. „Ню Йорк таймс“ Стефани Гришам, прессекретар и шеф на кабинета на Мелания Тръмп по време на първия мандат на съпруга й.

„Мразя да виждам цялата тази история буквално разрушена пред очите ни“, добави тя.

Освен опасенията относно архитектурната цялост на една от най-старите сгради в столицата, впечатление прави и бруталността на метода. Без никакви консултации администрацията на Тръмп реши да изтрие от картата част от историята на Съединените щати.

Двойка частни лица от щата Вирджиния подаде молба пред съдия във Вашингтон с надеждата да спре разрушаването, като твърди, че то се извършва „без разрешенията или проучванията, изисквани от закона“.

Въпреки че е оспорима по форма, маневрата не е незаконна, твърди Би Би Си. Макар че Законът за опазване на националното историческо наследство задължава федералните агенции да проучват въздействието на всеки строителен проект върху исторически обекти, има три изключения: Белият дом, Капитолът и сградата на Върховния съд на САЩ.

Въпреки това, от съображения за прозрачност и предвид високата символична стойност на Белия дом, последователните американски президенти систематично са подлагали проектите си на одобрение от Националната комисия за благоустройство на столицата.

Булдозерът Доналд Тръмп не се е притеснявал от тези процедури, които могат да отнемат няколко години, а някои политически опоненти виждат в това алегория на втория му мандат.

„Ето президентството на Тръмп в една снимка“, написа демократичната сенаторка Елизабет Уорън над снимка, на която се вижда източното крило, атакувано от челюстите на багерите. „Незаконно, разрушително и безполезно“, добави тя.

От своя страна Доналд Тръмп отхвърля тези критики, като припомня, че новата сграда няма да струва нито един долар на американските данъкоплатци и ще бъде финансирана изцяло с негови собствени средства и частни дарения от технологични гиганти като Amazon, Apple, Google и Meta, както и от тежестта в отбраната Lockheed Martin.

Американският президент, който вече преобрази Овалния кабинет по свой образ с помощта на полилеи и позлата, разчита на този фараонски проект, за да остави траен отпечатък в американската столица. Остава да се види дали необароковият кич, скъп на Доналд Тръмп, ще устои на изпитанията на времето толкова добре, колкото и сдържаността на старата източна крило на Белия дом.

*Източник: БГНЕС