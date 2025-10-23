М ладият чалга любимец Емрах Стораро отново привлече вниманието – този път не с песен, а с новата си придобивка. Певецът се щракна до чисто бял Mercedes-Benz S63 AMG Coupe – истински звяр на пътя, който вече е част от внушителния му автопарк.

„Всеки самоуважаващ се мъж винаги има опция 2!“, намигна той многозначително към последователите си. Певецът отдавна е известен като запален почитател на бързите коли — досега го бяхме виждали зад волана на лъскаво „Ферари“ и мощно BMW.

Остава обаче един въпрос — дали изобщо ще може да кара новата си играчка. След скандалната гонка с Константин двамата бяха санкционирани с глоби и отнети шофьорски книжки за цяла година.

Дори и без право на шофиране, Емрах продължава да поддържа имиджа си на автомобилен крал на попфолка – с коли, които не просто возят, а реват като истински хищници на пътя.

