Ф ранческо Трапани, бившият изпълнителен директор на "Булгари" (Bulgari), който ръководеше италианската луксозна марка в продължение на три десетилетия, почина на 68-годишна възраст, предаде Ройтерс, като цитира съобщение на пи ар фирмата, обслужваща компанията.

Смъртта му е настъпила в сряда, 10 септември, в дома му в Рим.

Потомък на семейство Булгари, Трапани става изпълнителен директор през 1984 г. и насочва бижутерската марка към нови продукти - включително часовници, парфюми, кожени изделия и луксозно хотелиерство, като същевременно ускорява международният ѝ растеж.

Той изведе "Булгари" на италианската фондова борса през юли 1995 г., като този статус се запазва до 2011 г., когато компанията става част от френския конгломерат Ел Ве Ем Аш (LVMH).

Франческо Трапани напусна компанията през 2014 г., след което заемаше висши позиции в различни фондове за частни капиталови инвестиции, допълва Ройтерс.

