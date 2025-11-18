С агата между попфолк звездите Азис и Десислава продължава.

Пръв ръкавицата хвърли Костинбродският славей, обяснявайки в социалните мрежи, че гласовитата му колежка не му вдига телефона и приключва отношенията си с нея.

„Търсиш съжаление и бързаш да плачеш пред публиката в Инстаграм… Но защо не им разказа как те поканих на фолклорния ми концерт в НДК, а ти ме излъга, че няма да си в България и след това дори ми го призна? Защо е им разкажеш как ще си изпееш сам нашите дуети н Арена и си щял да ме поканиш само в публиката… Аз трябва да съм сърдита, а не ти! Нямаш никакъв толеранс и дори не ме изчака, за да разбереш защо не съм ти вдигнала. Сбогом е много силна дума, но щом така искаш – нека да е така!“, написа на свой ред Десислава.

Нещата обаче не приключват тук.

Изпълнителят на „Хабиби“ обърна палачинката и се обясни в любов на певицата.

„Аз винаги ще те обичам, дори до края на света да не ми вдигаш телефона! Кармично сме свързани за добро или зло. Родени на една и съща дата, носи своите добри и лоши поличби. Обичам те, чуваш ли? И те каня на моя концерн да пеем“, изповяда се на стори в Инстаграм той.

Засега Десислава не е отговорила публично на поканата.