А мериканската рап икона Ники Минаж изнесе емоционална и мощна реч в централата на ООН в Ню Йорк, където говори за растящото религиозно насилие в Нигерия. Събитието, модерирано от журналистката Харис Фолкнър от Fox News, привлече световно внимание след като президент Доналд Тръмп призова за спешни действия в защита на християните в африканската държава.

„Искам да благодаря на президента Тръмп за това, че поставя този проблем на първо място,“ започна Минаж. Тя подчерта, че свободата на религията е естествено човешко право, което по света все по-често е под атака.

@whitehouse Nicki Minaj speaks at the UN on President Trump’s leadership on defending freedom of religion in Nigeria 🔥 ♬ original sound - The White House

Звездата предупреди, че в Нигерия християни продължават да бъдат прогонвани от домовете си, убивани, а цели села – опустошавани. „Това не е разделение. Това е обединение на човечеството,“ заяви тя, подчертавайки, че говори за справедливост, а не политика.

Посланик Майкъл Уолтц похвали Минаж за смелостта ѝ да застане пред международната общност и да използва огромното си влияние, за да освети трагедията в Нигерия. Самата тя му отвърна: „Бог ни е дал влияние с цел. Ние няма да мълчим“.

Тръмп с ТЕЖКИ ЗАПЛАХИ към Нигерия!

Междувременно Тръмп разкри, че САЩ се подготвят за военни действия в Нигерия заради „екзистенциалната заплаха“ срещу християнското население. Но според експерти и местни жители, повечето жертви на атаките са всъщност мюсюлмани, съобщава Associated Press.

Ситуацията става още по-мрачна:

през ноември 2024 г. въоръжени нападатели отвличат 62 души, сред които и пастор

заложниците били гладувани, измъчвани и принуждавани да се откажат от християнството

други двама били убити

само ден преди речта – 25 ученички са отвлечени в щата Кеби

Държавният департамент на САЩ вече заяви, че страната е „готова да действа“.