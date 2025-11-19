А мериканската рап икона Ники Минаж изнесе емоционална и мощна реч в централата на ООН в Ню Йорк, където говори за растящото религиозно насилие в Нигерия. Събитието, модерирано от журналистката Харис Фолкнър от Fox News, привлече световно внимание след като президент Доналд Тръмп призова за спешни действия в защита на християните в африканската държава.
„Искам да благодаря на президента Тръмп за това, че поставя този проблем на първо място,“ започна Минаж. Тя подчерта, че свободата на религията е естествено човешко право, което по света все по-често е под атака.
@whitehouse
Nicki Minaj speaks at the UN on President Trump’s leadership on defending freedom of religion in Nigeria 🔥♬ original sound - The White House
Звездата предупреди, че в Нигерия християни продължават да бъдат прогонвани от домовете си, убивани, а цели села – опустошавани. „Това не е разделение. Това е обединение на човечеството,“ заяви тя, подчертавайки, че говори за справедливост, а не политика.
Посланик Майкъл Уолтц похвали Минаж за смелостта ѝ да застане пред международната общност и да използва огромното си влияние, за да освети трагедията в Нигерия. Самата тя му отвърна: „Бог ни е дал влияние с цел. Ние няма да мълчим“.
Тръмп с ТЕЖКИ ЗАПЛАХИ към Нигерия!
Междувременно Тръмп разкри, че САЩ се подготвят за военни действия в Нигерия заради „екзистенциалната заплаха“ срещу християнското население. Но според експерти и местни жители, повечето жертви на атаките са всъщност мюсюлмани, съобщава Associated Press.
Ситуацията става още по-мрачна:
- през ноември 2024 г. въоръжени нападатели отвличат 62 души, сред които и пастор
- заложниците били гладувани, измъчвани и принуждавани да се откажат от християнството
- други двама били убити
- само ден преди речта – 25 ученички са отвлечени в щата Кеби
Държавният департамент на САЩ вече заяви, че страната е „готова да действа“.