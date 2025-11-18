Г раждани направиха онлайн петиция, с която поискаха от Българската православна църква (БПЦ) прегазеното куче Мая да бъде обявено за мъченик, честван в календара на 14 май.

„Нашият свят, където злото често се стреми да задуши доброто, понякога именно най-чистите и невинните същества се превръщат в символ на духовно възраждане. Такъв символ стана Мая, едно малко, беззащитно куче, което бе жестоко убито от човешка ръка“, пишат авторите на инициативата, като се мотивират, че кучетата също имат душа.

„С оглед на всичко това ние, долуподписаните, призоваваме Българската православна църква да разгледа искането Мая да бъде призната като мъченик и светец“, мотивират се авторите на петицията.

От два дни тя се върти и в социалните мрежи и предизвиква разнопосочни коментари. Според някои искането за куче светец е вече прекалено. Според други обаче то е правилно за животно, което е било добро с хората, а след кончината си е обединило хиляди в България срещу злото и „за“ християнския морал и ценности.

Според православните канони обаче канонизацията е допустима само за човека, но не и за животно. Това припомни отец Арсений Каньов, предстоятел на храм „Св. ап. Петър и Павел“. Той се намира в столичния кв. „Разсадника“ в съседство с улица „Пчиня“, където бе прегазено кучето Мая от автомобила на хирурга д-р Ненад Цоневски. След случая от 9 ноември тръгнаха протести, а шофьорът при доказване на вина го грозят до 5 г. затвор. Свещеникът сподели, че мъж с такова име не се е черкувал в храма, иначе е щял да го запомни. А на въпроса възможна ли е канонизацията на Мая, клирикът даде да се разбере, че процедурата е приложимо само за хора.

„Човекът като венец на Божието творение трябва да се грижи за него подобаващо и с уважение, включително за флората и фауната. Затова по скоро може да бъде осъден актът на жестокосърдечието и да се наблегне на това, че любовта като висша добродетел трябва да бъде проявявана към всеки и всичко, да бъде опазван животът като висш дар“, коментира отец Арсений.

Той обясни, че и животните имат душевност ала тя не е призвана към облажение, защото не е сътворена по Божи образ и подобие. Богослови също изтъкнаха, че според свети отци животните имат душа, но тя е тленна.

