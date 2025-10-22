З латната треска в Царево продължава, след като от дни няколко семейства продължават да вадят стотачки от калта, предаде Флагман.бг.

Мъж от Малко Търново открил в сряда кална банкнота, след като ровил с вила в дерето на морския курорт. Самият той се похвалил, че предишния ден открил други 300. Въпреки че до обяд открил само една стотачка, това не го погубило ентусиазъма му и той продължил да прерова земята.

ОЩЕ СЪКРОВИЩА НА "ЕЛЕНИТЕ": Спипаха купища евро и левове! (СНИМКИ)

Това е втората вълна на златотърсачи. Уточняваме обаче, че парите, които хората намират не са от прословутата каса на "Авто Яни", за която се носеха легенди - че има два милиона лева и кюлчета със злато. Трезорът бе открит в морето непокътнат.

Този мъж е дошъл в сряда от Малко Търново и е щастлив от улова си - държи 100 лева в ръката. Вчера бил намерил 300 лева.

Тежащият над 200 кг сейф бил с две големи метални врати и тройно заключване и на практика е останал защитен, независимо от средата, в която е попаднал, съобщиха източници на медията. Касата бе открита от водолази в морето - зарината в пясъка и извадена с голям кран.

ИЗЧЕЗНАЛИЯТ СЕЙФ В ЦАРЕВО: Съкровището се появи, плувнаха столевки в морето! (ВИДЕО)

Смята се, че банкнотите, които хората продължават да намират са от 10-ината фирми в ритейл парка, които се оказаха по пътя на приливната вълна. Не е изключено и това да е част от оборота на един от супермаркетите в курорта, който също пострада при бедствието, смятат местни жители.