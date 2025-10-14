Л егендата на Левски Михаил Вълчев вчера навърши 69 години. Един от легендарните футболисти на „сините“ от 80-те години остава в историята с гола си срещу Щутгарт в 90-та минута на 28 септември 1983 година, с който „сините“ изхвърлиха немците от туринра за Купата на УЕФА. Година по-късно той дава онзи гениален пас за гола на Пламен Цветков, с който Левски за втори пореден път елиминира от Европа Щутгарт – вече шампион на Германия. „Пожелавам си семейството ми да е добре и всички да са живи и здрави. За тези 69 години никога няма да забравя мачовете с Щутгарт! Беше невероятна емоция. Незабравими спомени за всички нас. Има и доста мачове срещу ЦСКА, които няма да забравя. Най-вече тези в които съм им вкарвал голове и сме ги побеждавали. Обичах да печелим срещу тях - сподели легендата. - Искам отново да видя Левски с шампионската титла! Пожелавам си още дълги години да се чувствам добре. Дай Боже да имам много добри приятели и занапред около себе си. Да бъдем заедно и да контактуваме. Да гледаме силни мачове на Левски. Пожелавам си да видя и внука ми Марто Бойчев в някой от големите европейски клубове. Той е талантлив. Дано и внучката ми да стане добра баскетболистка.“

Вълчев добави, че вярва в успеха на „сините“ във Варна срещу Черно море. „Левски играе добре до този момент в мачовете. Демонстрират хъс и желание. Футболистите са в добра форма. Психически са стабилни. Има добра атмосфера в отбора или поне това демонстрират. Предполагам, че и сега на „Тича“ ще бъде така. Вярвам в победата на Левски над Черно море. Да, там по традиция се играе трудно, но „сините“ имат всички предпоставки да се наложат в този мач. Всеки двубой за отбора е важен и настройката на абсолютно всички е за победа във всяка една среща. Такава е настройката и на феновете. Не трябва да се изпуска първото място и мисля, че това може да се постигне. Играчите трябва да си вярват, за да постигнат успехите за които всички жадуваме. Левски трябва да се върне отново на върха и да вдигне шампионската титла!”, завърши Вълчев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ