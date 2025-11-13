Л удогорец съобщава, че билетите за мача от груповата фаза на Лига Европа срещу Селта ще бъдат в свободна продажба от утре (14 ноември). Двубоят ще се играе на 27 ноември от 19:45 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Билети могат да бъдат закупени на клубната база „Гнездо на орли“ от 10:00 ч. до 18:00 ч., както и онлайн на адрес: https://tickets.ludogorets.com Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия, уточняват от Лудогорец.

Цени на билетите за мача срещу Селта:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 50 лв.

Сектор В, блокове 1 и 6 – 20 лв.

Сектор „Моци“ – 15 лв.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX