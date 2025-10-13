Б ългарският треньор Радостин Александров напусна словенския Табор. Той работи в клуба в последните две години, записвайки 66 мача начело на отбора, в които записа 34 победи, 18 равенства и 14 загуби.

Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

„Александров се присъедини към Табор в труден момент, точно след изпадането от Първа лига, и успя да изгради добра основа за бъдещето развиване на отбора. Радо, бихме искали да ти благодарим искрено за целия принос и да ти пожелаем късмет в треньорското ти пътуване“, написаха от клуба.

Малко по-късно самият Александров потвърди новината.

„Стигнахме до решението, че и за двете страни е най-добре да се разделим. Няма драма, няма кавги. Това е нещо, от което и двете страни имат нужда. Както аз, така и клубът. Прекарах две фантастични години тук. Изпълнени с хиляди прекрасни спомени и много приятелства. Когато си спомня къде беше клубът, когато дойдох, и къде е сега, вярвам, че сме положили солидна основа, върху която може да се гради в бъдеще, за да може клубът да се върне там, където му е мястото – в Първа лига“, сподели българинът.