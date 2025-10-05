Б ез изненади преминаха последните 5 мача от 7-ия кръг на английската Висша лига.
Манчестър Сити записа 4-тия си успех за кампанията, печелейки като гост на Брентфорд с 1:0. Точен за хората на Пеп Гуардиола бе норвежката машина Ерлинг Халанд, който в 9-ата минута реализира 9-ия си гол в Премиершип и общо 17-и във всички турнири от началото на сезона.
Ето всички резултати:
Астън Вила – Бърнли 2:1
Евертън - Кристъл Палас 2:1
Нюкасъл – Нотингам 2:0
Уулвърхемптън – Брайтън 1:1
Брентфорд - Манчестър Сити 0:1