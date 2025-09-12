С ъс своите 126,2 килограма бразилецът Бруно Чавес се оказа най-тежкият състезател, който ще участва в 28-ото издание на SENSHI Grand Prix.

Турнирът е част от бойната гала, която ще се проведе в събота вечер на плажа в курортния комплекс Св. св. Константин и Елена. В него 8 бойци от страни на 4 континента - Англия, Германия, Албания, Бразилия, Турция, Мароко, Ливан и Нидерландия, ще определят шампиона в тежка категория във версия KWU Full Contact. Те ще се бият на директни елиминации, като така шампионът ще трябва да спечели три битки в рамките на една вечер.

Подобен формат е въведен в японската верига К-1 през 1993 година, но за пръв път се организира в България.

Съперник на Чавес ще бъде нидерландецът Томас Бриджуотър, който закова 117 килограма на кантара на официалната пресконференция преди шоуто, което ще се проведе на открита сцена на морския бряг в събота.

Като най-любопитен мач в четвъртфиналите специалистите посочват сблъсъка между британеца Рис Бруденел и родения в Албания италианец Франческо Джая. Първият е с тегло от 109,3 килограма, докато Джая влиза в битката с маса от 113 килограма.

Най-леките участници пък са германецът Херардо Ати и ливанецът Али Бадауи. Ати, който тежи 99,6 килограма, ще се изправи в първия си двубой срещу мароканеца Хамза Урау, който е 108,7 килограма. Багдауи ще се бие с турчина Самед Агдеве с тегло от 108 килограма.

"По-голямото ми тегло не е пречка, а ми дава предимство. Аз винаги съм бил тежък. Целта ми е да нокаутирам и тримата си противници и по-голямата ми маса ще ми помогне за това", каза Бруно Чавес на пресконференцията.

"Удоволствие е да бъда тук с всички тези легенди. Нямам търпение за утрешните срещи. Тренирал съм здраво за това", каза още бразилецът, който заедно с другите участници поздрави организаторите на веригата SENSHI, сред които са легенди в бойните спортове като Семи Шилт, Ернесто Хуст, Николас Петас, Алберт Краус, Анди Сауър и Франсиско Фильо.

"Чест е да бъда тук и да се бия пред феновете в България. Страната е наистина страхотна. Супер благодарен съм, че имам възможност да участвам в този мастърклас на легендите", коментира Рис Бруденел.

"Много съм щастлив да бъда тук, ще се видим утре. Това е много сериозна организация и е страхотно да бъда част от нея", допълни Джая, който в последните години е един от най-честите участници в спектаклите на SENSHI.

"Щастлив съм да бъда тук. Утре очаквам нищо по-малко от фойеверки. Когато получих покана да участвам, просто нямаше как да откажа. Знаех, че трябва да дойда, да се бия и след това се прибирам в Нидерландия", каза Бриджуотър.

Нидерландецът бе попитан дали има шанс да го видим на ринга срещу неговия по-малък брат - един от водещите състезатели в света Леви Ригтърс.

"Не, няма шанс това да се случи. Майка ни никога няма да ни позволи да се бием един срещу друг", категоричен бе Бриджуотър и добави, че при победа ще посвети успеха си точно на майка си.

Херардо Ати пък отговори, че когато спечели турнира, ще посвети успеха на своята баба, която живее в Того и много му липсва.

"Ще спечеля титлата и ще отида да я поздравя в Того. Това, че съм по-лек от другите, не ме прави по-слаб от тях, Напротив - аз съм по-бърз и по-техничен", обясни германецът.

За разлика от останалите боксьори, които казаха, че ще посветят победите на членове на своите семейства, ливанецът Али Бадауи каза, че ще направи това в чест на своя учител Анди Хуг, който го е взел в Швейцария, за да го подготвя.

"Щастлив съм да бъда във Варна. Сенши е най-добрата организация за мен, защото е организирана от легенди. Не мисля да говоря много, а да покажа какво мога утре на ринга."

Освен осемте мача от Гран При турнира, зрителите на SENSHI 28 ще станат свидетели на още четири битки, като две от тях са с участието на българите Константин Стойков и Валери Атанасов. Двамата варненци имат за съперници бразилци в лицето на Петрос Натан де Фрейтас и Мигел Порто.