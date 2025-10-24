Д раматично напрежение в небето над Азия! Япония вдигна спешно бойни изтребители, след като руски стратегически бомбардировачи „Ту-95“, способни да носят ядрено оръжие, прелетяха опасно близо до нейното въздушно пространство.

Министерството на отбраната в Москва потвърди за „рутинен патрулен полет над неутрални води“, ескортиран от самолети на друга държава — но в Токио не останаха спокойни.

Инцидентът дойде точно преди първата реч на новата министър-председателка Санае Такаичи, която обяви, че ще ускори укрепването на японската отбрана.

„Руските, китайските и севернокорейските маневри представляват сериозно безпокойство“, заяви тя пред парламента.

Японското МО публикува и карта на маршрута на руските самолети – двата „Ту-95“ в компанията на „Су-35“ са прелетели над Японско море, насочвайки се към остров Садо, а после – на север.

Министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми бе категоричен:

„Русия извършва военни операции около страната ни всеки ден, докато напада Украйна – това е реалността.“

Такаичи от своя страна подчерта „специалното глобално партньорство“ с Украйна, хвалейки президента Володимир Зеленски за смелостта му срещу руската агресия.

Ситуацията ескалира и в Европа, където Русия е обвинена в нарушения на въздушното пространство на няколко страни. Последният случай – Литва, която съобщи за руски изтребители над нейна територия. Москва отрече.