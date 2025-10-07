Е дин от шофьорите на британския певец Роби Уилямс е записал с телефона си как инспекторите от "Автомобилната администрация" му искат подкуп. Мъжът е държал телефона през цялото време, а даиджиите си мислели, че си помага с гугъл преводач.

Оставиха в ареста даиджиите, поискали подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Това стана ясно в Софийския апелативен съд, където Георги Георгиев и Борис Борисов обжалваха ареста си.

Рушвет

Освен че направи запис как му искат пари, водачът на камиона, който е превозвал техниката за концерта на Националния стадион „Васил Левски“, е снимал и бележката от банкомата, където инспекторите го пратили да тегли пари, за да си плати рушвета, тъй като нямал налични кеш. Съдът назначи експертиза на телефона, която да докаже автентичността на записа в стил: „ко прайм ся“.

Служебни

Според адвоката им бившият вътрешен министър Емануил Йорданов няма категорични доказателства, че двамата даиджии са искали пари. Сигнал за корупция не е подаден от самите шофьори, които вече били напуснали пределите на България, а от съвсем друг човек, който преразказал само какво му били споделили двамата водачи. Апелативните съдии обаче са на мнение, че има достатъчно доказателства, че двамата са искали и получили подкупи. Те посочиха още като доказателство крупните суми, намерени в служебната кола на инспекторите. Според адвокат Йорданов не е направена проверка кой друг е шофирал тази кола и какъв е произходът на средствата. Апелативният съд в състав председател Камен Иванов и докладчик Атанас Атанасов посочи, че от събраните до момента доказателства става ясно, че и Георгиев, и Борисов са били упорити в действията си, което се разбира от факта, че са използвали преводач на телефоните си, за да се разберат с шофьорите.

