В сички погледи бяха вперени в първата историческа среща между Кейт Мидълтън и Мелания Тръмп по време на държавното посещение на американския президент във Великобритания. Принц Уилям и съпругата му посрещнаха Доналд и Мелания на 17 септември пред имението Уиндзор, но истинската сензация бяха дамите.

Принцесата на Уелс заложи на елегантна Emilia Wickstead рокля, винтидж брошка с пера и изискана шапка от филц със сатенена панделка.

Първата дама на САЩ впечатли с строг тъмносив костюм Christian Dior Haute Couture и лилава шапка с широка периферия, доказвайки, че модата може да бъде мощно дипломатическо оръжие.

Мелания се включи и в женския кръг на кралското семейство – заедно с Кейт и кралица Камила посети градините Фрогмор, срещна скаути от програмата "Катерици" и разгледа Куклената къща на кралица Мери и Кралската библиотека.

Но не всичко мина гладко – камерите уловиха момент, в който кралица Камила дискретно насочва Кейт да освободи пространство за разговор с Мелания. Принцесата учтиво се подчини, но феновете в социалните мрежи веднага реагираха, подигравайки се на кралицата: "Винаги ще си остане 'другата жена'. Ако Даяна беше жива, такива нелепи моменти нямаше да съществуват."

Посрещането в Уиндзор беше само прелюдия към официалната вечеря същата вечер, където процесията с каляски позволи на кралица Камила и Мелания да проведат по-неформален разговор, докато крал Чарлз и Доналд Тръмп споделяха другата каляска.

Така Кейт и Мелания отново доказаха, че могат да превърнат всяка протоколна среща в урок по стил, класа и дипломатическа елегантност – дори когато кралските интриги дебнат зад кулисите.