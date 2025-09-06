П ореден тежък удар по репутацията на Присила Пресли!

Бившите й партньори Бриджит Крузе и Кевин Фиалко прибавиха към скандалния съдебен спор за милиони и обвинение, че е виновна за смъртта на великия Елвис Пресли.

По техни думи Присила е тласнала Краля на рокендрола към смъртта.

„Въпреки че забогатя с милиони на гърба на Елвис, тя запорира имението на 29 април 1977 г за 494 024 долара, с което създаде напрежение само четири месеца преди смъртта му на 16 август. Така Присила го тласна към смъртта“, се твърди в съдебните документи, цитирани от сп. People.

Крузе и Фиалко заявяват още, че са предприели спешни действия, за да „прекратят финансовия крах и публичното унижение“ на Присила.

80-годишната жена отхвърля обвиненията.

„Присила няма общо с убийството на Кенеди, не крие Ареа 51, не е инсценирала кацането на Луната и не е заключила Голямата стъпка в колиба в Канада. Трябва да слязат на Земята. Г-жа Пресли ще ги държи отговорни за действията им“, коментира адвокатът й Марти Сингър.

Съдията още не се е произнесъл по случая.

Припомняме, че наскоро Крузе и Фиалко заявиха, че вдовицата на Елвис е убила дъщеря си Лиса Мари , за да „получи контрол“ над семейното богатство.