П роцесът срещу френския актьор Жерар Депардийо, обвинен в нападение над „краля на папараците“ миналата година в Рим, ще продължи, след като двете страни не успяха да постигнат споразумение, съобщи съдът.

СКАНДАЛЪТ ПРОДЪЛЖАВА: Жерар Депардийо се изправя пред съда за изнасилване!

Звездата от филмите „Зелена карта“, „Последното метро“ и „Дантон“ не се яви лично в съда в италианската столица, но фотографът Рино Бариларри свидетелства срещу 76-годишния актьор, обвинявайки го, че го е ударил след инцидент на 21 май 2024 г. в Рим.

Бариларри, на 80 години, разказа пред съда, че е бил на около десет метра от Депардийо и неговата партньорка Магда Ваврусова, които седели пред известния Harry's Bar на луксозната улица „Виа Венето“, когато започнал да снима. По думите му Ваврусова станала от мястото си и „се приближи агресивно, като истински демон“.

„Опита се да ми вземе камерата и да ме одраска“, свидетелства Бариларри. След това Депардийо се приближил и „ме удари два или три пъти, не помня точно, в тила“, в резултат на което той паднал на земята. Ваврусова също не се яви в съда.

Бариларри, известен като „Краля на папараците“, има дългогодишна кариера и е снимал редица знаменитости, сред които София Лорен, Марчело Мастрояни и Джина Лолобриджида.

Депардийо твърди, че се е подхлъзнал и е паднал върху фотографа, докато се опитвал да защити Ваврусова, а адвокатът на двойката Делфин Мейе заяви, че Бариларри е блъснал Ваврусова силно и е докоснал гърдите ѝ с ръка.

„Все още ме боли. Той беше изключително агресивен“, казала Ваврусова в жалбата си до полицията миналата година, според думите на Мейе.

Депардийо, който доминира във френското кино вече половин век, се замесва в множество скандали през последните години. През май парижки съд му наложи 18-месечна условна присъда за сексуално посегателство над две жени по време на снимки през 2021 г., като актьорът обжалва решението. Съдът разпореди също той да бъде вписан в регистъра на сексуалните престъпници.

По-рано тази година, през септември, френски следовател постанови Депардийо да бъде изправен пред съд по обвинение в изнасилване на актрисата Шарлот Арнулд през 2018 г.

