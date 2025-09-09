Р азпространиха нови кадри от боя, при който пострада шефът на МВР в Русе. Те бяха разпространени от „БГ Елфите“, съобщи NOVA.

На кадрите се вижда как жена и дете се движат по улицата. Покрай тях минава кола, която спира малко след това на метри по-надолу. Мъж се приближава към автомобила. След малко шофьорската врата се отваря и той е повален на земята. Жената, която е няколко метра по-напред, се затичва към колата. На този запис колата се вижда в далечината и кадрите са неясни, но се забелязва струпване на хора около автомобила. Около 00:32 ч., според часа на записа, пристигат три патрулки. В 00:40 ч. на мястото идва и линейка. Тя обаче си тръгва след малко повече от минута.

Полицейски екипи пристигат на мястото след това, но от видеото става ясно, че не предприемат незабавни арести. Задържането на участниците в побоя се случва часове по-късно – около 5:00 ч. сутринта.

Във вторник следобед сайтът на вестник "24 часа" обяви, че им е изпратен "нов клип от боя в Русе", който е част от видеото, приложено в разследването. Според „24 часа” на клипа се вижда как приятелят на Николай Кожухаров се доближава до колата, но отскача назад след получен удар.

От МВР са отказали коментар по новите кадри с мотива, че тече досъдебно производство.

От Окръжния съд в Русе излязоха с официално становище по казуса със старши комисар Кожухаров. Съдиите уверяват обществеността в своята обективност и заявяват, че работят съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани.

Коментар направиха и от "Да, България". Те поискаха вътрешният министър да даде обяснения и да освободи всички служители на МВР, които са замесени. Те осъдиха действията и на младежите, но поискаха и истината: "Премиерът трябва да поиска оставката на министъра на МВР. Обществото свикна, че трябва да вярва в истината такава, каквато някой друг иска да бъде. Това, което видяхме, е една откровена лъжа и опити МВР да дезинформира обществото за пореден път", каза Ивайло Мирчев. "Считаме, че е време за оставки. Не оправдаваме действията на тези младежи, но и не оправдаваме действията на МВР. Веднага МВР трябва да дадат пресконференция и да дадат отговори", добави Мирчев.

Потърсихме партиите от управляващото мнозинство, засега коментар по случая от тях няма.

Късно снощи Синдикален алианс "Сигурност" в МВР излезе с декларация, в която заявяват твърдата си и последователна позиция, че личността на всеки български гражданин, включително и особено на полицаите и пожарникарите, е неприкосновена и не може да бъде засягана по никакъв начин, включително чрез физическо насилие.

"Приветстваме активната позиция на министъра на вътрешните работи г-н Даниел Митов в защита на пострадалия служител на МВР, като се надяваме тя да е същата при всеки следващ случай, независимо от длъжността, която заема пострадалият. Призоваваме обучението на полицаите за справяне с конкретни проблеми и кризи да се провежда реално, непрекъснато и на всички нива във всички структури, защото адекватната реакция в повечето случаи предотвратява ескалацията на напрежението, а в останалите го пресича с минимални вреди. Надяваме се и истината да бъде излезе наяве и виновните да получат справедливо наказание", се казва още в съобщението.

Диана Петрова - съпругата на пребития полицейски шеф в Русе Николай Кожухаров говори пред NOVA за състоянието на мъжа си.

Съпругът ми се възстановява. В интензивното отделение е. Слава Богу, вече мисля, че няма опасност за живота му, съобщи тя.

По думите ѝ тя не е видяла самия случай с побоя. „Бях по-напред с детето и стремежът ми беше то да не вижда и да не разбира какво се случва. Когато се обърнах, видях мъжът ми да се държи за кръста. Помислих си, че някой го е наръгал с нож и отидох да проверя дали няма кръв. Всичко се е случило преди това”, подчерта тя.

И заяви, че е чувала викове и нецензурни думи. „Викаше се и се псуваше, но кой откъде е викал – нямам представа”, подчерта тя. Но беше категорична, че не е видяла как и кога съпругът ѝ се е легитимирал. Но беше категорична, че "е чула силен шум от бързо приближаваща се кола и това е бил поводът да прибере детето си на тротоара, за да не се случи нещо с него или с нея".

По думите на Петрова "всички младежи, участници в побоя срещу съпруга ѝ, са били извън колата".

Тя подчерта, че детето ѝ е доста травмирано от случилото се. "Аз нямам голям спомен от пристигането на линейката. Но детето ми, което си мислех, че нищо не е разбрало и не е видяло - най-вероятно се е травмирало на финала от всичко това. То каза, че е имало линейка", заяви Петрова.

Съпругата на Кожухаров подчерта, че след случилото се със съпруга си са се прибрали. „Той отиде след това на преглед. Има направен скенер и изследвания. Но най-вероятно малко по-късно се появиха болките. При първия преглед са му казали, че с почивка и обезболяващи всичко ще е ОК. Докъм 03:30 часа, примерно, когато получава болки, и отново отива до болницата”.

Според Диана Петрова „вероятно може и да има човек в Русе, който не познава съпруга ѝ”, въпреки че той е обиколил всички училища в града като част от кампания за превенция на насилието.