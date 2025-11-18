ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Какво се случва с Карл Фабиен? И защо, докато играеше за Славия, крилото летеше, а в Левски - лази. На "Герена" дори се шегуват, че националът на Мартиника е заменен с някои друг, далеч по-слаб футболист, който е дошъл в отбора на Хулио Веласкес. Има и още една шеговита теория - тежка "бяла" клетва, защото при преговорите клуб-клуб изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров прескочи Венци Стефанов и се договори директно с големия бос. Което помогна за трансфера, за който "сините" платиха под 300 000 евро.

Така в шеги и закачки, в които често има дълбоко скрита истина, стигаме до същината на проблема, а тя се крие във фундаменталното различие между футболните достойнства на онзи Фабиен, който играеше за Славия миналата година, и този, който е сега на "Герена". Тези диаметрално различни стойностни се подкрепят с цифри, а те рядко грешат.

Става така, че в Карл Фабиен се сблъскват две големи нули, които са тотално различни, досущ като представянето му. Крилото дойде в "Овча купел" през лятото на 2024 година, а само шест месеца по-късно премина в Левски. През тях националът на Мартиника впечатли със страхотните си изяви с бялата фланелка. Той категорично беше най-добрият футболист на Славия и сред най-силните в Първа лига. Пробивите му по крилото нямаха спиране. Фабиен изигра 23 мача за "белите" във всички турнири, в които вкара 5 гола и направи 3 асистенции.

