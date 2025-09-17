За първи път в България: Гериатричен спорт помага на възрастните хора

За първи път в историята на българското спортно образование се въвежда специалност Гериатричен спорт, чиято цел е да обучава специалисти за работа с възрастни хора 55+ чрез движение и физическа активност.

Пионерът в начинанието е частният Колеж Био Фит, чийто основател и основен мотиватор, е дългогодишният специалист по кондиционна подготовка проф. Юлиан Карабиберов.

Тенденциите в развититето на фитнес индустрията в световен мащаб аргументират пионерското начинание, като показват че спортът за хора в пенсионна възраст вече заема 3-то място от 15 в класацията, според проучванията на Американската асоциация по спортна медицина (American College of Sports Medicine). Пенсионерите имат нужда не само от пари и разкрасителни процедури, голямата си част и в България вече са узрели да инвестират в здравето си. Инвестиция, за която никога не е късно, но ще трябва помощ и от българските общини и политици. Тази инициатива, учените наричат положителна епигенетична промяна.

В какво се изразява тази патология на обездвижването така характерна за последните близо 50 години:

• Обездвижването намалява генетичнотоизразяване на митохондриите, променя чувствителността към инсулина и благоприятства хроничното възпалениев ниска степен.

• Бездействието на мускулите активира метаболитния синдром. Метаболитният синдром не е конкретно заболяване, а комбинация от различни нарушения, комплекс от взаимно свързани рискови фактори за развитието на захарен диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

• Намалява плътността на костите.

• Редуцира променливостта на сърдечната честота (HRV). Този показател е мярка за разликата между последователните удари на сърцето. Това измерване е различно от сърдечния ритъм. Пулсът измерва колко пъти бие сърцето за една минута. HRV измерва стабилността на сърдечните удари. Личният HRV показател се контролира от автоматична нервна система (ANS) и се влияе от фактори като стрес, сън, дейности и настроение.

• Нарушава метаболитната ефективност.

И всичко това без да се манифестира. Тихичко.

Физическите упражнения не са развлекателна дейност. Не служат като ходене на кино, излизане с приятели или участие в кръжок. Физическите упражнения са епигенетичен модулатор. И съзнанието за очевидната разлика между физическа активност и физически упражнения е онзи мост, който поставяме между това да подобрим здравето си спортувайки или не. И затова ни трябват подготвени специалисти, които да консултират хората в пенсионна възраст, също както го правят лекарите-гериатри.

Физическите упражнения намаляват възпалителните цитокини, подобряват невропластичността и оптимизират ендотелната функция. Включително в умерени дози, тренировката действа като основна терапевтична интервенция, като час при личния лекар. И запазва функционалната независимост на индивида. Съвсем не говоря за спортни постижения. Говоря за клетъчно здраве, физиологична ефективност и качество на живот. Заседналият начин на живот не се забелязва... докато не те направи неработоспособен.

Физическото упражнение не е просто усилие, а активна медицина. И статистиката в развитите страни го показва ясно с третото място на гериатричния спорт в класацията за двигателни активности.

Как се развива фитнес индустрията и спорта за здраве в САЩ през 2025 година, според проучванията на Американската асоциация по спортна медицина (American College of Sports Medicine)? ACSM е считана за най-голямата организация в света за спортна медицина и наука за фитнеса. Нейните близо 50 000 членове и сертифицирани фитнес специалисти са от различни националности, но работят в екип в полза на опазване на здравето, а не бягането от болести. Динамиката в развитието на спортуването за здраве и кондиция в световен мащаб през последните 5 години за голяма радост на държаните настрани от здравословна физическа и спортна активност, хора в третата възраст, бележи известни промени. Разместването на позициите на водещите отрасли и раздели, особено след пандемията доведе до следната класация през 2025 год., в която гериатричният спорт вече заема трето място:

1. Съвременни преносими технологии за измерване и управление на текущото здравно състояние.

2. Мобилните приложения предлагащи програми от упражнения и персонални фитнес програми

3. Фитнес програми за възрастни – ясен сигнал за загрижеността към този слой от населението да практикува двигателна активност, насочена към забавяне на дегеративните възрастови промени и борба с ентропията. Оценява се нуждата от поддържане на мускулната сила и маса и противодействие на саркопенията.

4. Упражнения за отслабване и загуба на телесни мазнини при възрастни и подрастващи.

5. Традиционни силови тренировки

6. Високоинтензивни интервални тренировки (HIIT)

7. Технологията за обучение, базирана на данни, беше добавена през 2024 г. и се явява като тенденция номер 7 за 2025 г.

8. Упражнения за психично здраве

9. Функционални фитнес тренировки

10. Коучинг за здраве/уелнес

11. Развитие на младежките спортове

12. Фитнес програми, ръководени от инфлуенсъри/посланици

13. Фитнес дейности на открито

14. Уроци и тренировки по заявк

15. Наемане на сертифицирани специалисти

След всичко изброено, фитнес треньорите, кинезитерапевтите и специалистите по физическа активност в България, които искат да разширят своите знания и умения, за да предлагат целенасочени и безопасни тренировъчни програми, подпомагащи здравето, подвижността и качеството на живот на възрастните клиенти, са наясно, че гериатричният спорт е тенденцията на момента. Любителите на спорта и онези, грижещи се за близки, които желаят да разберат как правилната физическа активност може да забави процесите на стареене и да подпомогне независимостта в ежедневието, също могат да се се възползват и да се научат как да оценяват двигателните способности и ограничения, да създават балансирани програми за сила, издръжливост, гъвкавост и координация, както и да прилагат стратегии за превенция на травми и поддържане на активен и здравословен начин на живот при по-възрастната популация.

Повече подробности относно класацията на Американската асоциация по спортна медицина ТУК