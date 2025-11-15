В Янтра се стягат да свалят на земята още един от фаворитите за директната промоция за Първа лига – Дунав. Това обяви спортният директор на „ковачите“ Борислав Стойчев пред „Мач Телеграф“. „Очаква ни много тежък мач срещу първия в класирането. Изключително опитен отбор са Дунав, но сме готови да им нанесем първа загуба за сезона. Треньорският щаб е подготвил много детайлно футболистите за мача, не трябва и не искам да вкарвам напрежение във футболистите, но излизаме за трите точки, със сигурност. Ще има още много мачове до края на шампионата, така че тази среща не решава абсолютно нищо. Остават четири срещи до паузата, искам да ги спечелим всичките. Клубът се развива постоянно в най-различни аспекти, виждате имаме страхотна инфраструктура вече, мислим и за селекцията, която ще е важна. Гледаме много футболисти, постоянно сме пред компютрите, със сигурност ще има нови през зимата и то качествени имена“, коментира той.

