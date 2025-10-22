Ю ношеският национален отбор на България по футбол (до 15 години) претърпя поражение с 0:2 от полските си връстници в последния мач на Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе на “Национална футболна база” в Бояна. Загубата остави младите "лъвчета" на трето място в крайното класиране с 5 точки.

Първи е тимът на Словакия, който в последната си среща надделя над Литва с 5:4 и събра шест пункта. Също със 6 завършва и Полша, но има загуба в прекия двубой със словаците. Тимът на Литва е с една точка, която взе от равенството и последваща загуба след дузпи от България на старта.

По регламент в тези турнири при равенство в редовното време се пристъпва към изпълнение на дузпи. Спечелилият там взима две точки, а който отстъпи остава с 1.

Вратарят Лука Маркес в действие

Днес полският тим доминираше сериозно преди почивката и още в 3-ата минута снажният централен нападател Михал Куцала прати топката в мрежата. В първи четвърт час на три пъти гредите спасиха "лъвчетата" от нови попадения. Резултатът беше удвоен в 31-ата минута, когато Давид Сулевски получи пас през линиите, измъкна се от българската защита и за втори път изпрати топката в мрежата.

През втората част поведението на българския отбор беше изцяло променено, като почти всички ситуации за гол бяха пред полската врата. В 58-ата минута Даниел Лилковски видя, че вратарят Антони Миерник е излязъл и опита да го преодолее, но топката срещна гредата.

Десет минути по-късно Красимир Илчев, който влезе от пейката, на два пъти можеше да намали, но полският страж се справи. Последното чисто положение за българите в мача пропусна отново Лилковски, който от границата на малкото наказателно поле стреля в аут. До края момчетата на треньора Петър Карачоров пренесоха събитията пред вратата на Полша, но не се стигна до гол. Любопитно е, че вратар на България е синът на бившия играч на ЦСКА Ели Маркес - Лука Маркес, чиято майка е българка, а баща му - бразилец.

В другата среща от турнира за родени през 2011-а година Словакия се наложи с 5:4 над Литва, като мачът се игра на изкуствения терен на стадион "Славия".

Състав на България: Лука Маркес, Румен Даскалов, Галин Димитров, Васил Въргулев, Ник Георгиев, Йоан Йорданов, Алекс Цинигаров, Александър Ангелов, Емилиян Николов, Даниел Рангелов, Давид Георгиев (Борис Стефанов, Никола Радев, Никола Иванов, Красимир Илчев, Даниел Лилковски, Мартин Данчев, Димитър Цуков, Валентин Петров, Георги Тодоров, Денислав Петров).