С вободното падане при ЦСКА 1948 продължи с пълна сила. Тимът, воден от Иван Стоянов, бе разкъсан от Арда - 0:3. "Червените" от Бистрица бяха неузнаваеми и имаха късмет, че загубиха с толкова малко. Ивелин Попов изведе домакините напред в 31-ата минута. След това Бирсен Карагарен (43) и Антонио Вутов (90+5) довършиха бившия си тим.
За ЦСКА 1948 това бе трета поредна издънка. При това без отбелязан гол. И двата тима дадоха по една кадрова жертва - Емил Виячки и Петър Маринов напуснаха терена принудително.