Днес от 17:30 часа в Бистрица вторият ЦСКА 1948 приема четвъртият, но и 14-кратен пореден шампион Лудогорец. Мачът е много важен както за двата участника в дербито, но и за лидера в класирането Левски. Ясно е, че цяла „синя“ България се надява на равенство, което ще държи далеч от върха и „червените“, и „зелените“.

Двубоят е много важен за треньора на Лудогорец Руи Мота. Португалецът събра много черни точки и е цяло чудо, че все още не е освободен. Фактът, че мачовете са много на гъсто, а и са много важни, сякаш не позволява на ръководството да извърши треньорската промяна. След днешното гостуване на ЦСКА 1948 обаче има време за рокада, защото в четвъртък „орлите“ гостуват на средняка във Втора лига Черноморец Бургас и срещу подобен съперник отборът спокойно може да бъде воден и от временен треньор. Но всичко това са възможни сценарии. Ако Лудогорец спечели, разбира се, Мота ще продължи да изпълнява функциите си.

Конкретно в Бистрица разградчани спечелиха последните 3 мача. Преди стадион „Витоша“ беше доста негостоприемен за „орлите“, но това се промени в последните 2 години. Лудогорец победи с 1:0 през пролетта на 2024 г., с 3:2 за Купата на България, както и с 3:1 за първенство. Последната грешна стъпка на шампионите беше през 2023 г., което почти сложи край на доминацията – 2:2. Въпросът е, че в следващия кръг Иван Турицов пропусна решителната дузпа и така титлата вместо на „Армията“ си остана в Разград.

Трябва да отбележим и друг важен нюанс. Че треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов е важна част от историята на Лудогорец. Като футболист той има 97 мача за „орлите“, в които вкара 30 гола и даде цели 26 асистенции. Спечели 3 титли, 2 купи и 3 суперкупи на България, а хората в Разград винаги ще помнят голът му със странична ножица срещу Слован Братислава, помогнали за отстраняването на първи отбор от страна на Лудогорец. С това бе поставено и началото на европриказката на „орлите“.

Определено днес ни очаква едно вълнуващо дерби, в което все ще има победител. Това може да бъде или ЦСКА 1948, или Лудогорец, но и разбира се – Левски, защото равенството ще облагодетелства много „сините“.

БОГОМИЛ РУСЕВ

