Ц СКА 1948 отново се насочва към Бразилия в търсене на нови футболисти, с които да се подсили през зимата. В Бистрица са решени да се борят до край за възможно най-високо класиране, а защо не и за шампионска титла. Скаути на тима вече работят по зимната селекция, при която ще се търсят качествени играчи. Както е известно, клубът работи със сериозна база данни, подобна на тази някои британски клубове. В нея са записани имената и профилите на множество футболисти от различни страни. Част от тях ще бъдат наблюдавани и ако бъдат одобрени от ръководството, ще се преговаря за тяхното привличане.

През лятото ЦСКА 1948 тотално преобърна клубната си политика и се насочи изцяло към привличане на чуждестранни футболисти, някои от тях с много сериозни визитки. За да се освободи от излишни разходи, ЦСКА 1948 закри двата дублиращи отбора и заложи на развитието само на първия тим.

