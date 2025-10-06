Л евски обяви прогамата си за предстоящата седмица. "Сините" ще имат три почивни дни в паузата за мачовете на националните отбори.
Ето програмата на столичани до 12 октомври:
6 октомври, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
7 октомври, вторник:
16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
8 октомври, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ –
9 октомври, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
10 октомври, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
11 октомври, събота:
ПОЧИВЕН ДЕН
12 октомври, неделя:
ПОЧИВЕН ДЕН
