Л евски обяви прогамата си за предстоящата седмица. "Сините" ще имат три почивни дни в паузата за мачовете на националните отбори. 

 

Ето програмата на столичани до 12 октомври:

6 октомври, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

7 октомври, вторник:

16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

8 октомври, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ –

9 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

10 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

11 октомври, събота:

ПОЧИВЕН ДЕН

12 октомври, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX

Левски програма