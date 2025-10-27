Бившият треньор на ЦСКА 1948 Николай Киров коментира пред „Мач Телеграф“ предстоящата среща на тима с Лудогорец днес в Бистрица. Той е на мнение, че ще се получи равностоен двубой и е категоричен, че в редиците на разградчани няма да има умора след загубата от Йънг Бойс в Лига Европа. „Очаквам да се получи един интересен двубой. Много е рано още, за да се правят генерални заключения за шампионата. И в двата тима има класни футболисти и затова мисля, че ще стане интригуващ двубой. Има предпоставки това да се случи. Не мисля, че може да говорим за голямо предимство от това, че срещата е в Бистрица. Теренът там винаги е бил добър. Полагат се грижи за него, но според мен това, че срещата е в Бистрица, не е особено голямо предимство за ЦСКА 1948.

Лудогорец имат по-малко време за възстановяване, защото онзи ден играха тежък мач срещу Йънг Бойс. Спрямо наличния състав съм на мнение, че срещата ще е равностойна. Не вярвам да има умора в редиците на Лудогорец. Срещите през няколко дни дават по-добър ритъм на отборите. Правят се необходимите ротации в някои мачове. Разградчани имат достатъчно много качествени футболисти. Затова не мисля, че при тях ще има умора. Евентуално може да се направят някакви ротации в техните редици“, започна той. „В ЦСКА 1948 се взеха много футболисти с качества и добри визитки. Това е много важно. По-класните играчи е нормално бързо да се ориентират и адаптират в даден отбор. Направи се добра лятна селекция. Заслужено са в челото на таблицата. На този етап се получава оспорвано първенство. И в предишни години есента беше по-оспорвано. Обикновено Лудогорец успява да натрупа разлика пред останалите след като приключат с ангажиментите в евротурнирите. Поне на този етап първенството в челото е доста оспорвано. В повечето мачове всичко може да се случи“, заяви Киров.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

