С тартът на груповата фаза в Шампионската лига се превърна в същински голов нео-ноар.

Цели 23 попадения бяха реализирани в първите 6 мача на най-престижния континентален клубен турнир.

Ранните срещи започнаха с 2 победи за гостите.

С изстрели на резервите си Габриел Мартинели (76) и Леандро Тросард (87) английският Арсенал отгърмя с 2:0 испанския Атлетик Билбао насред неговия врящ стадион „Сан Мамес”, известен и като Катедралата.

Също с 2 гола разлика белгийският Унион Сен Жилоаз удари с 3:1 много по-именития си и титулуван нидерландски домакин ПСВ Айндховен. Успеха на стадион „Филипс” изковаха Промис Дейвис (9-дузпа), Ануар Ел Хадж (39) и по-големият брат на световния шампион с Аржентина и настоящ ас на Ливърпул Алексис Мак Алистър – Кевин Мак Алистър (81). ПСВ намали в последните секунди чрез Рубен ван Бомел.

Испанският колос Реал Мадрид, който е 15-кратен носител на трофея, прекърши с 2:1 вдигалия веднъж купата френски Олимпик Марсилия в драма на „Бернабеу”.

2 дузпи за Кралете във вратата на сънародниците си реализира Килиан Мбапе (29, 81). Тимоти Уеа бе извел марсилци напред в 22-рата минута, а Реал остана с 10 души в 72-рата, когато бе изгонен Дани Карвахал.

В същото време „Старата госпожа” на италианския футбол Ювентус изтръгна 4:4 от визитиращия германски Борусия Дортмунд в престрелка от упор за едно полувреме в Торино.

Гостите от миньорската Рурска област откриха в 53-ата минута чрез Карим Адейеми. Кенан Йълдъз обаче изравни в 64-тата, преди Феликс Нмеча отново да даде аванс на Борусия 60 секунди по-късно.

В 67-ата резултатът стана 2:2 след точно изпълнение на Душан Влахович, ала германците поведоха с 4:2 чрез Ян Коуто (75) и Реми Бенсебайни (86).

Но мачът едва сега започваше. Душан Влахович вкара втория си гол в 90+4, а Лойд Кели сложи поантата на този наелектризиращ спектакъл в 90+6, фиксирайки крайното 4:4.

В същото време в Лисабон португалският Бенфика допусна драматичен обрат с 2:3 от разпердушинилия миналата година със 7:2 Лудогорец азерски Карабах. Тимът от бившата съветска република, воден от знаменития треньор Гурбан Гурбанов, изнесе истинска лекция на „Луш” и ликува благодарение на трима чужденци. По ирония на съдбата първият гол за Карабах бе дело на португалец – Леандро Андраде, който намали в 30-ата минута, след като Енцо Баренечеа (6) и Вангелис Павлидис (16) бяха дали уж комфортна преднина на сънародниците му. За Карабах се разписаха още колумбиецът Камило Дуран (48) и украинецът Олексий Кашчук (86).

Най-постен откъм попадения бе сблъсъкът между английския Тотнъм и испанския Виляреал. Лондонските „шпори” спечелиха с 1:0 с ранен автогол на Луис Жуниор в 4-тата минута.

Ето и всички резултати:

Атлетик Билбао (Исп) - Арсенал (Анг) 0:2

ПСВ Айндховен (Нид) - Унион Сен Жилоаз (Бел) 1:3

Бенфика (Пор) - Карабах (Азер) 2:3

Реал Мадрид (Исп) - Олимпик Марсилия (Фр) 2:1

Ювентус (Ит) - Борусия Дортмунд (Гер) 4:4

Тотнъм (Анг) - Виляреал (Исп) 1:0