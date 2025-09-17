Р еал Мадрид потвърди, че Трент Александър-Арнолд има мускулна контузия. По информация на испанските медии травмата ще го остави извън терените между 6 и 8 седмици.

"След направените днес прегледи на нашия играч Трент Александър-Арнолд от медицинския екип на Реал Мадрид, той е диагностициран с мускулна травма на двуглавия бедрен мускул на левия крак. Предстои да се следи състоянието му“, се казва в официалното съобщение от клуба.

Това е сериозен удар за англичанина, който все още не беше показал най-добрата си форма, а сега е принуден да спре с футбола до ноември заради значителния физически проблем.

Контузията на Александър-Арнолд означава, че той със сигурност пропуска Ел Класико срещу Барселона, което е на 26 октомври.