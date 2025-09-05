С езон 2025/26 в Шампионската лига ще се проведе с вече утвърдения нов формат, който бе въведен преди година и напълно промени облика на турнира. Вместо традиционната групова фаза, отборите вече се състезават в една обща лига, съставена от 36 тима. Така всеки клуб изиграва по осем мача - срещу два съперника от всяка от четирите урни, като програмата е балансирана между домакинства и гостувания. Тази система, известна като швейцарски формат, гарантира много по-голямо разнообразие от съперници и значително повишава интригата още от самото начало на надпреварата, като може да се получат много изненади.

Класирането в лигата е решаващо - първите осем отбора се класират директно на осминафиналите, а тимовете от девето до 24-то място ще трябва да преминат през плейофи на разменено гостуване, за да продължат напред. Отборите извън топ 24 приключват европейското си участие още в началото на календарната година. Това означава, че почти всяка среща може да се окаже решаваща за съдбата на отборите, а програмата е по-натоварена и изстисква силите на отборите.

Кои са големите фаворити?

Сред големите фаворити няма изненади - това са клубове, които от години са реални претенденти за най-голямото отличие в европейския футбол. Реал Мадрид остава вечният символ на турнира със своите 15 титли и опит, който ги прави фаворит в почти всеки двубой. Испанският гранд отново се впуска в надпреварата с цел да затвърди статута си на най-успешния клуб в историята, а Килиан Мбапе ще иска да се докаже с “бялата” фланелка.

Ливърпул стартира кампанията с амбиции за нов европейски трофей. “Червените” претърпяха големи промени в състава си, като изхарчиха близо 500 млн. Евро това лято, и остават сред най-силните и най-подготвени отбори, като „Анфийлд“ винаги носи онази неповторима магия в големите европейски вечери. Пари Сен Жермен пък ще влезе като актуален шампион и ще опита да защити титлата си. След години на разочарования французите най-сетне постигнаха мечтания триумф тази година и сега ще искат да докажат, че успехът не е бил еднократен проблясък.

Барселона постепенно възвръща славата си на европейската сцена, разчитайки на ново поколение таланти и амбицията да се завърне на върха на Стария континент. Ще видим и какво ще направят отбори като Арсенал, Ман Сити и Интер, които не бива да бъдат отписвани.

Жребий и дебютанти в турнира

Жребият за основната лига се проведе на 28 август в Монако и отново привлече вниманието на милиони фенове. Тегленето комбинира ръчно изваждане на топките и компютърен алгоритъм, който определя точния календар, като в него са заложени ограничения - например избягване на повече от два отбора от една държава и липса на вътрешни дербита още в този етап. Така бе оформен един наистина впечатляващ и труден път към елиминациите.

Интересно е да се отбележи, че тази година в основната фаза дебютират четири отбора - Бодьо/Глимт от Норвегия, Кайрат от Казахстан, Пафос от Кипър и белгийският Юнион Сен-Жилоа. Участието на някои от тези клубове е истинска сензация и доказателство за все по-широкия достъп на различни футболни нации до най-престижната надпревара. За Кайрат влизането в Шампионската лига е исторически момент, който носи и своеобразен рекорд - клубът ще има най-дългото пътуване в историята на турнира за мачовете си в Европа, близо 7200 километра. Бодьо/Глимт също ще запишат името си в историята като най-северният отбор, участвал в турнира от повече от 15 години насам. За Пафос дебютът е уникално постижение за кипърския футбол, като младият тим (едва на 11 г.) победи солидни съперници, за да влезе в надпреварата. Белгийският Юнион Сен-Жилоа продължава своята невероятна възходяща история, която започна едва преди няколко години в местната лига.

Големите дербита в основната фаза на ШЛ

Всички погледи ще бъдат насочени към големите мачове, които жребият отреди и ще намерим футболни прогнози за тях в много сайтове, сред които и Bеtportal.bg. Един от най-вълнуващите е сблъсъкът между Реал Мадрид и Манчестър Сити - два от най-могъщите отбора в съвременния футбол, които вече неведнъж са си разменяли тежки удари на европейската сцена. Не по-малко интригуващ е и двубоят между Ливърпул и Реал, съперничество, което винаги носи драматизъм и незабравими моменти, а бившият играч на “червените” Трент Александър-Арнолд ще се завърне на “Анфийлд”. Германският колос Байерн Мюнхен срещу шампиона Пари Сен Жермен е още една класика, в която баварската машина ще опита да покаже амбициите си за трофея. ПСЖ и Барселона също ще се срещнат един срещу друг този сезон - два клуба, чиито пътища са се пресичали многократно в миналото и винаги са оставяли емоционални спомени за феновете.

Програмата на турнира обещава една основна фаза, която ще бъде по-динамична и зрелищна от всякога. Вторият сезон на новия формат вече изглежда по-ясен за феновете, но същевременно продължава да носи нови предизвикателства за отборите. Големите фаворити ще трябва да се справят с трудни препятствия още от старта, а дебютантите ще опитат да оставят своя отпечатък в историята. Шампионската лига 2025/26 започва на 16-и септември с обещание за незабравими вечери и футбол, който ще разтърси цяла Европа.