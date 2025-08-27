Кайрат и Пафос ще са изненадите в груповата фаза на Шампионската лига.

С елтик пропусна златен шанс да достигне групите на Шампионската лига, след като загуби драматично с 2:3 при дузпите от Кайрат Алмати. Отборът на Брендън Роджърс не успя да отбележи гол в цели 210 минути футбол, като слабата игра и липсата на решителност костваха участието на шотландския шампион в най-елитния турнир.

80 минути за Кайрат пък игра бившият нападател на Левски - Рикардиньо, който е под наем в отбора от Виктория Пилзен.

Решителните пропуски от бялата точка направиха Адам Айда, чийто първи удар бе неточен, Люк МакКоуън, чийто шут бе спасен, и Дайзен Маеда, който сложи край на надеждите на своя тим. Японецът бе големият трагичен герой, след като още в 85-ата минута пропусна най-чистото положение, изстрелвайки високо над вратата при резултат 0:0.

МакКоуън също имаше шанс в продълженията, но стражът на домакините отрази мощния му удар. През цялата среща Селтик изглеждаше безидеен, въпреки че Роджърс заложи на същия състав от първия мач и настоя да покаже доверие в титулярите.

Проблемите на клуба отново излязоха наяве – липсата на сериозни трансфери през лятото и апатичната игра от първата среща не бяха поправени. Вратарят Каспер Шмайхел и съдията спасиха „детелините“ през първата част, когато Кайрат можеше да открие. В крайна сметка обаче футболът наказа шотландците.

След отпадането Селтик ще продължи в Лига Европа, където жребият за груповата фаза ще се тегли на 29 август. Междувременно отборът ще трябва бързо да се съвземе преди първото „Олд Фърм“ дерби за сезона срещу Рейнджърс на „Айброкс“ на 31 август.

Алмати е най-източната точка, която ще приеме мачове от основната фаза на Шампионската лига, като градът се намира до границата с Китай.

Кипърският Пафос също се класира за същинската фаза на Шампионската лига, след като завърши 1:1 в реванша срещу сръбския гранд Цървена звезда. Преди седмица, кипърският тим, чийто шеф е бившият спортен директор на ЦСКА Кристиано Джарета, се наложи над съперника си в Белград с 2:1 и с общ резултат 3:2 продължава напред.

В Лимасол Цървена звезда поведе в резултата чрез Мирко Иванич след час игра и мачът отиваше към продължения, но минута преди края на редовното време бразилският нападател Жажа изравни за Пафос и вкара скромния кипърски тим в най-престижния турнир. Пафос наскоро привлече бившия защитник на Челси и Пари Сен Жермен Давид Луис.

Норвежкият Будьо/Глимт очаквано продължи към Шампионската лига, след като загуби реванша с 1:2, но бе спечелил първия двубой с 5:0. Матиас Юоргенсен изведе норвежците напред в резултата и в Астрия, но тимът от Грац все пак успя да направи пълен обрат чрез попадения на Сийди Джата и Тим Оерман.

Реванши от плейофния кръг в Шампионската лига:

Пафос (Кипър) - Цървена звезда (Сърбия) - 1:1 (2:1)

Щурм Грац (Австрия) - Будьо/Глимт (Норвегия) - 2:1 (0:5)

Кайрат Алмати (Казахстан) - Селтик (Шотландия) - 3:2 след изпълнение на дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията (0:0)

Днес:

Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Унгария) - (3:1)

Бенфика (Португалия) - Фенербахче (Турция) (0:0)

Брюж (Белгия) - Рейнджърс (Шотландия) - (3:1)

Копенхаген (Дания) - Базел (Швейцария) - (1:1)

* Заб: В скоби са посочени резултатите от първите мачове.