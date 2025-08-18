Григор Димитров ще пропада още в класацията, след като контузията от Уимбълдън го извади за дълго от корта

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров падна с четири места в световната ранглиста по тенис.

34-годишният хасковлия, който в момента не играе заради лечение на контузия на големия гръден мускул, която получи в началото на юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън", има актив от 2045 точки и вече заема 25-ата позиция, която е най-ниската за него от 19 юни 2023 година, когато беше 26-и в подреждането.

В челото на подреждането на сингъл промени няма. Шампионът от "Уимбълдън" Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на "Ролан Гарос" Карлос Алкарас (Испания) с 9240 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки.

Руснакът Карен Хачанов се завърна в топ 10, след като достигна до финала на турнира от сериите "Мастърс" в Торонто. Той прогресира с три места до деветото в подреждането на АТП с 3240 точки.

Британецът Лойд Гласпуул пък оглави за първи път в кариерата си класацията на двойки. Той се изкачи с две позиции до номер 1 с 8390 точки, след като със сънародника си и втори в подреждането Джулиън Кеш триумфираха при дуетите Торонто.