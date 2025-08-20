О сакатеният от контузии национален отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред Нидерландия със 70:97 (29:25, 12:26, 14:16, 15:30) като гост в Алмере в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните квалификации за следващото световно първенство в Катар и не успя да се класира за същинския етап на пресявките.

Нашите, които се нуждаеха от победа със 7 или повече точки, а паднаха с цели 27, приключиха на трета позиция с една победа и три загуби. „Лалетата” с актив 3-1 и Австрия (2-2) заеха първите две места, които дават право на продължаване напред.

Националите изпуснаха инициативата в заключителните моменти на първото полувреме, а в четвъртата част не можаха да окажат необходимата съпротива, като направиха 23 грешки в двубоя срещу само 9 за съперника.

Иван Алипиев бе най-резултатен за българския отбор с 15 точки, 4 борби и 4 асистенции. Илиян Пищиков реализира 11 точки, Константин Костадинов отбеляза 9 точки, а Борислав Младенов и Димитър Димитров завършиха с по 8 точки.

За Нидерландия изключително полезен беше Кейе ван дер Вюрст, който оформи дабъл-дабъл от 22 точки и 13 асистенции, а Тристан Енаруна допринесе за успеха с 18 точки.

В крайна сметка с отпадането си от квалификациите пропуснахме възможност да играем срещу отбори като Латвия и Полша в основната фаза на пресявките в зона Европа, в която ще участват общо 32 тима и започват през ноември. За световното през 2027 година ще се класират 12 европейски състава. За сметка на това България вероятно ще трябва да премине през предквалификации за Евробаскет 2029.

„Не искам да обвинявам, когото и да било, най-малко федерацията и отбора. Аз поемам цялата отговорност. Тази квалификация, за съжаление, беше загубена още преди да започне. Имам предвид, че имахме големи проблеми в селекцията. Разчитахме, че ще можем и с по-млад състав, и няма да са толкова класни и двата отбора, но спрямо нас в момента са по-класни. Това е реалността", коментира селекционерът Росен Барчовски пред bTV Sport и продължи: "Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Аз имам много обяснения, но ще излезе като оправдание, а няма нужда от това. Ще си почина няколко дни и ще проведа разговор с президента на федерацията Георги Глушков, за да обсъдим цялата ситуация. В момента не искам да казвам нищо”.

"Няма нито един, който да ми е казал - уморен съм, нямам желание, искам да си почина. Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа. Той не само, че не свърши, но и не игра. Трябва да се извлече от всичко полза. Основната е, че много играчи се докоснаха до европейския баскетбол, до това какво е национален отбор и каква е отговорността", завърши Барчовски.