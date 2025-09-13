П ламена Миткова не успя да преодолее квалификациите в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио (Яп). Атлетката направи само един успешен опит и преодоля 6.26 м. В следващите два тя направи фалове.

Така Миткова, която бе четвърта на световното в зала през март, завърши на 15-о място в групата си и на 29-о в общото класиране.

„Всичко е перфектно, атмосферата е страхотна, стадионът е супер, имаше много публика. Но моето представяне не беше най-доброто", каза Миткова.

Тя обясни, че контузията, която получи по време на световното в зала в Нанджин през март, не е повлияла на представянето ѝ: "Получих контузия зимата, но през летния сезон се появиха други трудности, които може би ми попречиха да се подготвя и да съм в най-добрата си форма за това първенство, както и за европейското до 23 г. Има и такива моменти, надявам се догодина да си я върна. Контузията от зимата не беше толкова сериозна. Успях да вляза в ритъм, но имаше други неща, които повлияха."

Относно следващата година, тя заяви: „Зимата има световно, лятото – европейско, това са големите ми цели.“

В неделя вторият представител на България – Тихомир Иванов, ще участва в квалификациите в скока на височина.