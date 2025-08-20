Б аскетболният отбор на Шумен продължава да окомплектова мъжкия си състав за сезон 2025/2026 в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ).

Клубът може да се похвали с поредното си ново попълнение за предстоящия сезон. Шумен ще разчита на словенеца Клемен Вуга на позиции 4/5. Тежкото крило е на 24 години и е изкарал последните пет сезона в колежанската лига на САЩ – NCAA. Неговият път преминава през колежите на Монмаут Хоукс и Арканзас Пайн Блъф, съобщиха от тима на Шумен чрез официалния си уебсайт.

"Добрата работа с гръб към коша е основното оръжие на Клемен Вуга, но когато се налага словенецът показва и точна китка от средна и далечна дистанция. Вуга е висок 206 см и тежи 105 кг, което го прави трудно преодолим в подкошието и ще бъде с основна роля в обирането на отскочилите топки.

Посрещаме с добре дошъл Клемен Вуга в баскетболното семейство на Шумен", добавиха от клуба.

