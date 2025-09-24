Diema Sport

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

21:45 Тотнъм – Донкастър, Карабао къп, 3 кръг

Diema Sport 2

22:00 Порт Вейл – Арсенал, Карабао къп, 3 кръг

Diema Sport 3

18:00 Бундеслига Токшоу

19:00 Формула 1 Токшоу

21:45 Хъдърсфийлд - Манчестър Сити, Карабао къп

Nova Sport

21:45 Нюкасъл – Брадфорд, Карабао къп, 3 кръг

MAX Sport 1

22:00 Комо – Сасуоло, Купа на Италия

MAX Sport 2

10:30 Волейбол: Световно първенство: Италия – Белгия, четвъртфинал

15:00 Волейбол: Световно първенство: Полша – Турция, четвъртфинал

19:45 ПАОК - Макаби Тел Авив, Лига Европа

22:00 Цървена Звезда – Селтик, Лига Европа

01:00 НХЛ: Каролина Хърикейнс - Детройт Ред Уингс

MAX Sport 3

07:00 Тенис, ATP 500: Токио

18:00 Парма – Специя, Купа на Италия

20:00 Обзор на кръга в Серия А

22:00 Малмьо – Лудогорец, Лига Европа

00:25 Лига Европа: Обзор на кръга

MAX Sport 4

20:00 Хетафе – Алавес, Ла Лига

22:30 Атлетико Мадрид - Райо Валекано, Ла Лига

03:30 Палмейрас - Ривър Плейт, Копа Либертадорес

bTV Action

19:45 Мидтиланд - Щурм Грац, Лига Европа

22:00 Бетис – Нотингам, Лига Европа

00:30 Лига Европа: Обзор на кръга

RING

22:00 Ница – Рома, Лига Европа

EUROSPORT

13:20 Колоездене: Световно първенство в Кигали, отборен часовник

EUROSPORT 2

13:55 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, скорост, жени

