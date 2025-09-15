С дружение "Слависти" организира инициатива, в която бяха раздадени тетрадки и учебни програмки на първокласниците от 5 софийски училища ( 5-то,26-то,36-то,66-то и 132-ро). Така те направиха първия им учебен ден още по- специален и запомнящ се", съобщиха "белите".

"Слависти" възобновяват едно от основните наследства на идеалите на Белия клуб - да бъде активен участник в социалния живот на обществото ни.

Славия и Сдружение "Слависти " честитят на всички ученици и учители новата учебна година! Желаем ви да бъде успешна и изпълнена с много нови знания и позитивизъм.

