Б ившата тенисистка Доминика Цибулкова (36) категорично отрече за криза в брака й.

Достигналата до №4 в световната ранглиста словачка е омъжена за Михал Навара от 2019 г., като имат две деца – син Якуб (5) и дъщеря Нина (2). Пред последните седмици обаче медиите в родината й нееднократно излязоха с информации за криза в брака им.

Папараци дори заснеха в Братислава Михал да вози красива блондинка в джипа си. Впоследствие тръгна слух, че въпросната дама е негова любовница, а той се бил изнесъл от семейния дом и се готвел за развод. Подхранване на клюката даде фактът, че Доминика, която иначе е много активна в социалните мрежи, не е споделяла снимки с любимия си от месец април. Наложи се отказалата се от тениса през 2019-а Цибулкова да изясни случая. Спечелилата близо 14 млн. долара от наградни фондове спортистка разкри, че чаровната дама до мъжа й е украинка и е управителката на тяхното заведение.

„Не е вярно, че със съпруга ми поемаме по различни пътища. Ирина работеше в първото ни заведение и постепенно с уменията си се издигна до позицията на мениджър. От понеделник до петък тя естествено прекарва много време с Михал, защото постоянно се занимава със служебни въпроси. Затова медиите ги снимаха заедно в колата. Разбирам, че хората се занимават с това, защото обичат да си правят различни заключения.

Ще ви кажа кога и къде можете да ги видите заедно. Смея се на това. Тя присъства на нашите партита и сме излизали заедно няколко пъти заедно. Идва и у нас, а понякога се грижи за децата ни. Нинка и Якуб я обичат“, обясни Цибулкова пред Sport24.sk.

Доминика и Михал са заедно от 15 г. Любопитното е, че те се запознават на Златни пясъци. Не става въпрос обаче за курорта на родното Черноморие, а за езеро края Братислава. По това време Навара е работил като държавен служител в министерството, но е напуснал работата си, за да пътува по света с тенисистката.