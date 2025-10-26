О тминалата седмица мина под знака на един от най-големите обири - този в Лувъра. Той обаче не е единствен, а е част от поредица обири.

Дамо за броени дни разбойници думнаха три музея във Франция. Французите вече са в паника дали някой или някои организирано не отмъкват националните им съкровища.

След като бяха ошушкани първо Природонаучният музей в Париж - през септември, и Лувърът преди броен идни, отмъкнаха съкровище и от музея „Maison des Lumières“ в Лангр.

И докато вече спипаха заподозрени за бруталния обир на Лувъра, монетите от Лангр още не е ясно къде са.

Крадльовците отмъкнали златни и сребърни монети на стойност над 200 млн. евро.

Около 2000 златни и сребърни монети – някои от които датират отпреди 235 години, бяха откраднати след взлом, който остана незабелязан в продължение на два дни.

Монетите са били част от частната колекция на града и датират още от 1790 година.

Кражбата е поредният удар върху културното наследство на Франция след поредица от дръзки престъпления.

Служителите открили кражбата във вторник сутринта, когато пристигнали на работа и видели, че витрината е счупена.

По-нататъшни разследвания показаха, че кражбата с взлом всъщност е извършена в неделя - същия ден, в който се случи и нашумелият обир в Лувъра.

За жителите на Лангр и кураторите в цяла Франция загубата на незаменими предмети, като монетите от Maison des Lumières, е едновременно и културна, и символична рана.

След тези три обира експертите се опасяват, че кражбите биха могли да вдъхновят други да направят същото с още музей във Франция.

Историческите съкровища могат да бъдат лесна плячка, когато сигурността се провали или престъпните банди действат с безмилостна ефективност.

Води се надпревара с времето за възстановяване на бижутата, преди някои да бъдат премахнати или металите да бъдат разтопени.

Мрежата завря от коментари и предположения, че някой стои зад тези обири ите са координилани.

Gerald Wine написа:

В това, което започва да изглежда като координирана културна престъпна серия в цяла Франция, Музеят „Домът на Люмиер Дени Дидро“ в Лангр съобщи за кражба на близо 2000 редки монети, златни, сребърни и медни предмети, датиращи от 18-ти век, много от които са незаменими артефакти от епохата на Просвещението.

👀 Музеят, посветен на философа Дени Дидро, беше открит ограбен рано в понеделник сутринта. Крадците са заобиколили системите за сигурност с прецизност, което показва вътрешна информация или планиране на професионално ниво. Местните власти смятат, че виновниците са се насочили специално към колекцията от монети, игнорирайки други ценни предмети, което предполага, че са знаели точно какво искат и как да действат бързо.

💥 Този обир идва веднага след обира на музея Лувър, където няколко ценни предмета изчезнаха само преди седмици. Френски следователи сега проучват дали двете кражби са свързани, намеквайки за организирана мрежа за трафик на исторически артефакти на черния пазар в Европа.

🇫🇷 Франция в момента е изправена пред нарастваща вълна от обири на музеи и галерии, от Париж до по-малки провинциални градове, много от които включват исторически съкровища, които могат да бъдат продадени за милиони. Служители в областта на културата предупреждават, че „престъпленията, свързани с наследството“, достигат тревожни нива, заплашвайки векове национална история.

🕵️‍♂️ Експерти казват, че откраднатите монети може би вече са в движение, евентуално изнесени контрабандно през Белгия или Швейцария, където подземни колекционери и частни брокери процъфтяват благодарение на анонимността си. Проследяването им може да отнеме години, ако не и десетилетия.

⚖️ Всяка една от тези монети разказва история за революции, монархии и умовете, оформили съвременна Европа. Сега тази история е открадната от публични ръце и вероятно е предназначена за някой частен трезор или сенчест търг.

Френският свят на изкуството бие тревога. Въпросът сега е прост: Кой стои зад тази поредица от обири на музеи и колко дълбоко е тя?"

