Легендата на естрадната музика и голям фен на ЦСКА Здравко Желязков от дует „Ритон“ коментира предстоящата среща с Левски. Той заяви, че не знае какво да очаква от дербито между двата тима и се надява „червените“ да не загубят.

„Не знам какво да очаквам от този двубой. Не ми харесва играта на ЦСКА. Дано да не загубим. Левски са в много добра форма. При нас не е точно така. Добре, че поне върнаха начело Христо Янев. Много хора се изредиха в ЦСКА. И директори и треньори и футболисти... Навсякъде пише, че ЦСКА си е оправил играта. За мен това не е така. Ние играем като всички отбори след шестото място в класирането", започна Здравко пред "Мач Телеграф".

"Освободиха се футболисти, които нямаха качества за ЦСКА, а се взеха два пъти по-слаби от тях. Не знам какво прави Сегер в отбора. Играе много страхливо. Не мисля, че има достатъчно добра физика. Изпитва големи трудности. Лапеня също не мисля, че има качествата за ЦСКА. Преди време всички гонехме Иван Турицов и говорехме как няма място в ЦСКА. Включително и аз. Бил слаб и не знам още какво. Е, мога да кажа, че той е с класи над тази шайка в отбраната в момента. Изключвам единствено Теодор Иванов. Момчето е кадърно и има място в ЦСКА. Трябва да му се дават повече шансове. Сегер няма качествата за този клуб. Скоро не съм виждал толкова слаб халф в отбора. Не знам кой го доведе. Дано да не паднем от Левски, защото ние не играем нищо особено. Христо Янев няма никаква вина, че не играем добре!

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

