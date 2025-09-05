Д иректорът на школата на ЦСКА Костадин Ангелов и двама треньори са уволнени от клуба, твърди БГНЕС. Освен специалиста, известен с прякора Лаптопа, „червените“ са се разделили още с Ивайло Станев и Петър Златинов.
Първият беше треньор на отбора на ЦСКА до 16 години. Златинов водеше формацията на „червените“ до 15 г. Костадин Ангелов оглави школата през лятото на 2023-а година. Ивайло Станев беше на работа в клуба от 2016-а година и е бивш треньор на втория отбор на ЦСКА.
