Л егендата на френското кино Брижит Бардо е хоспитализирана с тежко заболяване, съобщават местни медии.

Актрисата е напуснала дома си в Сен Тропе, за да получи медицинска помощ в болница в Тулон.

Според местното издание Var Martin Бардо е прекарала последните три седмици в частната болница „Сен Жан“ в региона, където е претърпяла операция.

Подробностите за операцията на 91-годишната звезда се пазят в тайна, но Var Martin съобщи, че медицинската процедура е била „част от лечението на сериозно заболяване“.

„Очаква се да бъде изписана от болницата след няколко дни, но състоянието ѝ остава тревожно“, пише изданието.

Източник: БГНЕС