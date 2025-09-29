Б айерн Мюнхен планира да поднови договора на звездата си в нападение Хари Кейн и след 2027, обяви членът на спортния борд на клуба Макс Еберл, цитиран от ДПА. "Ако имате добро усещане, определено може да задържите за по-дълго играчите, които ви носят невероятно качество", каза Еберл преди отпътуването на отбора за мача с кипърския Пафос в Шампионската лига.

"Хари въобще не изглежда стар, като че ли е паднал във фонтана на младостта, като гледаме колко активен е на терена. Така че абсолютно искаме да го задържим", коментира директорът. 32-годишният капитан на националния отбор на Англия Кейн пристигна в Мюнхен през 2023 с четиригодишен контракт и стана играчът, който най-бързо достига до 100 гола за един отбор, като направи това за 104 мача при баварците. "Хари е невероятен играч за нас", добави Еберл.

"Имаше разговори за освобождаващата му клауза през 2026 и възможното му завръщане в Англия. Кейн каза, че със семейството си е много щастлив в Мюнхен и че подновяване на договора може да се случи. Искаме да продължим да работим с него и ще обсъдим следващата стъпка много спокойно", добави Еберл.

Той добави, че преговорите за подновяване с френския национал Дайо Упамекано са по-сложни заради интереса на Реал Мадрид, Ливърпул и Пари Сен Жермен, като договорът на централния защитник изтича в края на сезона. "Не съм изненадан, че много клубове се интересуват от Дайо. Ние също сме заинтересувани да продължим контракта му, но това ще отнеме много, много време", сигурен е шефът.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX